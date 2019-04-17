Часть Киева уходит под землю: названы 10 самых опасных улиц

В сети опубликовали список улиц Киева, которым грозят оползни.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Такая угроза снова возникла в столице с приходом весны. Жителей некоторых улиц беспокоит данная проблема уже давно, они бьют тревогу, что их дома уходят под землю.

Одна из самых проблемных территорий в Киеве - Кловский спуск. Самые опасные участки там, где стоят жилые дома - на улице Мечникова 7-а, 7-б, и Марьяненко, 14. Четыре года назад возле этих зданий произошел оползень, который вырвал деревья с корнями и снес гаражи. А в конце прошлого года местных жителей напугало скопление рабочих и техники возле этих зданий. Они обеспокоились, что это очередная стройка, ведь вокруг идет возведение новых ЖК. Но оказалось, что застройщики начали работы по спасению склона.

"Сейчас рабочие что-то активно роют, но видно, что у них есть большие проблемы - в котлованах постоянно собираются озера из воды и грязи. Что там делают - неясно. Но все говорят, что здесь вырастет очередная высотка", - рассказала жительница дома на Марьяненко, 14, Гаяне Атаян - дочь известной украинской художницы Татьяны Яблонской, которая прожила в этом доме 45 лет.

В КГГА в январе признали, что на Кловском спуске есть угроза возникновения ЧП техногенного характера. Власти приняли решение, что укреплением склонов в столице должны заниматься землепользователи или балансодержатели участков. В случае с Кловским это застройщики. Последние уже подсчитали, что укрепление склонов обойдется им в 60 миллионов гривен.

Также одним из опасных участков является и Печерск. Оползень угрожает жителям домов на улице Филатова около озера Глинка. В 2013 году возле озера произошел обвал земли и образовался обрыв в 20-30 метрах от жилых строений. В 2016-2017 годах начались работы по укреплению склона у водоема, однако сейчас работы прекратились.

"Противооползневые работы не ведутся из-за корректировки проектно-сметной документации и включения в нее дополнительных объемов работ", - пояснил Иван Пастухов, замдиректора департамента ЖКИ КГГА.

Так, самые опасные аварийные улицы:

Склоны возле озера Глинка (Печерский район)

Кловский спуск (Печерский)

Вознесенский спуск (Шевченковский)

Территория Александровской больницы (Печерский)

Склоны Петровского яра (Шевченковский)

Дома номер 22, 24, 26 на улице Адмирала Ушакова (Голосеевский)

Улица Академика Кащенко, 154 (Голосеевский)

Переулок Учебный, 7 (Голосеевский)

Улица Квитки-Основьяненко, 12 (Голосеевский)

Улица Воздвиженская (Подольский)

Список КГГА аварийных участков в Киеве:

Всего на сегодняшний день в городе насчитывается 141 аварийный участок. В планах КГГА на ближайшие два года - постройка комплекса противооползневых сооружений в Соломенском районе, окончание работ возле озера Глинка и противоаварийные работы с обустройством подпорных стенок между домами №5/1-а на улицеТрехсвятительской и №10 на Костельной улице в Шевченковском районе. Пока в мэрии не дали ответа, сколько будут стоить проведения таких работ.

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