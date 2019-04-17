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Часть Киева уходит под землю: названы 10 самых опасных улиц

среда, 17 апреля 2019, 12:18
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В сети опубликовали список улиц Киева, которым грозят оползни.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Такая угроза снова возникла в столице с приходом весны. Жителей некоторых улиц беспокоит данная проблема уже давно, они бьют тревогу, что их дома уходят под землю.

Одна из самых проблемных территорий в Киеве - Кловский спуск. Самые опасные участки там, где стоят жилые дома - на улице Мечникова 7-а, 7-б, и Марьяненко, 14. Четыре года назад возле этих зданий произошел оползень, который вырвал деревья с корнями и снес гаражи. А в конце прошлого года местных жителей напугало скопление рабочих и техники возле этих зданий. Они обеспокоились, что это очередная стройка, ведь вокруг идет возведение новых ЖК. Но оказалось, что застройщики начали работы по спасению склона.

"Сейчас рабочие что-то активно роют, но видно, что у них есть большие проблемы - в котлованах постоянно собираются озера из воды и грязи. Что там делают - неясно. Но все говорят, что здесь вырастет очередная высотка", - рассказала жительница дома на Марьяненко, 14, Гаяне Атаян - дочь известной украинской художницы Татьяны Яблонской, которая прожила в этом доме 45 лет.

В КГГА в январе признали, что на Кловском спуске есть угроза возникновения ЧП техногенного характера. Власти приняли решение, что укреплением склонов в столице должны заниматься землепользователи или балансодержатели участков. В случае с Кловским это застройщики. Последние уже подсчитали, что укрепление склонов обойдется им в 60 миллионов гривен.

Также одним из опасных участков является и Печерск. Оползень угрожает жителям домов на улице Филатова около озера Глинка. В 2013 году возле озера произошел обвал земли и образовался обрыв в 20-30 метрах от жилых строений. В 2016-2017 годах начались работы по укреплению склона у водоема, однако сейчас работы прекратились.

"Противооползневые работы не ведутся из-за корректировки проектно-сметной документации и включения в нее дополнительных объемов работ", - пояснил Иван Пастухов, замдиректора департамента ЖКИ КГГА.

Так, самые опасные аварийные улицы:

  • Склоны возле озера Глинка (Печерский район)
  • Кловский спуск (Печерский)
  • Вознесенский спуск (Шевченковский)
  • Территория Александровской больницы (Печерский)
  • Склоны Петровского яра (Шевченковский)
  • Дома номер 22, 24, 26 на улице Адмирала Ушакова (Голосеевский)
  • Улица Академика Кащенко, 154 (Голосеевский)
  • Переулок Учебный, 7 (Голосеевский)
  • Улица Квитки-Основьяненко, 12 (Голосеевский)
  • Улица Воздвиженская (Подольский)

Список КГГА аварийных участков в Киеве:

Всего на сегодняшний день в городе насчитывается 141 аварийный участок. В планах КГГА на ближайшие два года - постройка комплекса противооползневых сооружений в Соломенском районе, окончание работ возле озера Глинка и противоаварийные работы с обустройством подпорных стенок между домами №5/1-а на улицеТрехсвятительской и №10 на Костельной улице в Шевченковском районе. Пока в мэрии не дали ответа, сколько будут стоить проведения таких работ.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Севастополе рухнул дом, построенный между пляжами Толстяк и Учкуевка.

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