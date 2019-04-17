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Пьяные школьники устроили погром на кладбище под Киевом: фото

среда, 17 апреля 2019, 00:01
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Под Киевом подростки устроили ЧП на кладбище.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Сначала мальчишки похитили металлические трубы с территории Узинского сахарного завода, сдали их в пункт приема металлолома. На полученные 137 грн. они выпили наливки и поехали развлекаться в село Малая Антоновка, что на Белоцерковщине.

Компания призналась в совершенных преступлениях и рассказала всю предысторию своего варварского поступка на кладбище: выпили, а потом захотели развлечься.

Малолетние злоумышленники повредили 7 памятников на могилах, 3 из которых уничтожены полностью и не подлежат реставрации.

Как сообщал "Апостроф", появились новые данные о школьниках, серьезно пострадавших под Киевом.

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