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В Киеве произошло страшное ЧП с маленьким ребенком: опубликовано фото

четверг, 18 апреля 2019, 23:30
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В четверг, 18 апреля, в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на улице Чернобыльской в Святошинском районе города в 12:50. Ребенок выпал с шестого этажа на придомовые насаждения. На место прибыли врачи скорой, которых вызвали свидетели инцидента. Медики госпитализировали малышку с серьезными травмами, но ребенок остался жив.

По словам очевидцев, после падения девочки ее четырехлетняя сестра тоже пыталась вылезти на подоконник балкона. В это время люди, которые проводили ремонтные работы возле дома, заметили ребенка у окна и начали кричать, а девочка испугалась и вернулась в комнату.

Как стало известно на месте правоохранителям, во время трагедии мать детей находилась дома. Женщина спала в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Соломенском районе трагически погибла девушка-подросток, выпав из окна многоэтажного дома.

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