​В Киеве водитель на скорости влетел в людей на остановке: фото и видео

На проспекте Победы в столице автомобиль на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди, в результате ДТП двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об том сообщает dtp.kiev.ua.

"Жуткое ДТП с пострадавшими в Киеве прямо сейчас на проспекте победы у метро Святошин: предварительно, водитель автомобиля на большой скорости вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и улетел обратно на дорогу. Остановился автомобиль уже без колёс, оставил в 50 м от места наезда", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате ДТП двое мужчин получили тяжелейшие травмы и в тяжёлом состоянии были госпитализированы медиками скорой.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на бульваре Перова на смерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.