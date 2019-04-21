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​В Киеве произошло страшное ДТП с пешеходом-нарушителем: фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 18:21
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В Киеве на бульваре Перова на смерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Будни дорог Киева: Перова, пробка, подбитое авто и черный пакет с фаршем. Мужчина после удара прожил еще минут 10, даже дождался скорую, но кипежа уже не видел. Был уже в агонии, укололи, подождали, накрыли", - говорится в сообщении.

Согласно комментариям очевидцев, погибший мужчина хотел перенести через дорогу котенка. Сообщается также, что к ближайшему переходу нужно было пройти всего 50 метров.

Как сообщал "Апостроф", вечером во вторник, 16 апреля в Киеве близ железнодорожной станции Дарница произошло трагическое ДТП – мужчину-пешехода переехала фура.

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