​В Киеве произошло страшное ДТП с пешеходом-нарушителем: фото

В Киеве на бульваре Перова на смерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Будни дорог Киева: Перова, пробка, подбитое авто и черный пакет с фаршем. Мужчина после удара прожил еще минут 10, даже дождался скорую, но кипежа уже не видел. Был уже в агонии, укололи, подождали, накрыли", - говорится в сообщении.

Согласно комментариям очевидцев, погибший мужчина хотел перенести через дорогу котенка. Сообщается также, что к ближайшему переходу нужно было пройти всего 50 метров.

Как сообщал "Апостроф", вечером во вторник, 16 апреля в Киеве близ железнодорожной станции Дарница произошло трагическое ДТП – мужчину-пешехода переехала фура.