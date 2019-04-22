В центре Киева неизвестный ранил копа и угнал патрульное авто: фото и видео

В воскресенье, 21 апреля, ближе к полуночи, в центре Киева произошло жуткое ЧП: неизвестный ранил полицейского и угнал автомобиль патрульных.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места ЧП.

"Прямо сейчас на Крещатике, на Майдане Независимости, неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский Toyota Prius. Полицейскому оказывают первую помощь. Введён оперативный план "Сирена" по розыску авто и лиц, совершивших это преступление", - говорится в подписи к фото.

Чуть позже план-перехват был снят. Преступника задержали на Железнодорожном шоссе в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина на вокзале лег под поезд. В итоге, проехавший по нему поезд оторвал ему голову.

Также в начале мая в Киеве трое подростков забрались на крышу электрички, чем заблокировали движение электропоездов.