Отказали тормоза: появилось видео тройного ДТП с пострадавшими в Киеве

23 апреля в Голосеевском районе в столице произошла тройная авария, в результате которой три человека были госпитализированы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"На Старообуховской трассе произошло серьезное ДТП: Mercedes въехал в Hyundai. В результате столкновения Hyundai вылетел в кювет, а Mercedes - у Audi, который собирался выехать со второстепенной дороги. Уже после этого Mercedes остановился в АЗС motto. Водитель Mercedes сказал, что в машине отказали тормоза. В больницу были госпитализированы водитель и пассажирка Hyundai, а впоследствии также госпитализировали и водителя Mercedes", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник утром, 22 апреля, в Киевской области на Столичном шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей.