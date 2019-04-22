Лоб в лоб: появились фото и видео серьезного ДТП под Киевом

В понедельник утром, 22 апреля, в Киевской области на Столичном шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает ресурс dtp.ua.

Авария случилась на одном из перекрестков на трассе. Там в ДТП попали машины марки ВАЗ 21099 и Toyota Land Cruiser. Про пострадавших пока информации нет. Но на видеозаписи видно, что авто ВАЗ очень повреждено.

По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что не работал светофор.

Напомним, на проспекте Победы в столице у автомобиля, ехавшего на огромной скорости, отлетели колеса, после чего он влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля в Сумской области в результате столкновения двух автомобилей и последующего возгорания в одной из них погибли четыре человека.