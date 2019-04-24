В Киеве автохамка устроила адскую поездку активистам: видео

В Киеве активисты задержали женщину, которая за рулем автомобиля гоняла по тротуару.

Об этом говорится в ролике социального проекта "Останови лося".

Инцидент произошел на Днепровской Набережной в понедельник, 22 апреля. Женщина за рулем Nissan в час пик, когда на дороге наблюдается пробка, объезжала ее по тротуару. В этот момент водителя остановили активисты, которые борются за соблюдение ПДД.

В салоне машины также находились двое малолетних детей. Мужчины пытались объяснить водителю, что она нарушает Правила дорожного движения. Однако, женщина вела себя очень агрессивно, выскочила из машины, начала кричать и нецензурно выражаться в адрес активистов. Даже по просьбе детей развернуть авто женщина не реагировала.

Активисты сообщили об инциденте в полицию, но женщина села в автомобиль и продолжила движение по тротуару. Как видно на видео, ребята старались ее остановить, однако женщина не обращала на это и провезла одного из них на капоте автомобиля около 100 метров по тротуару. Далее она выехала на дорогу и исчезла.

Активисты пообещали найти нарушительницу, ведь у них есть видеофиксация инцидента.

Как сообщал "Апостроф", возле торгово-развлекательного центра в Киеве нарушитель ПДД набросился на активиста из-за замечания.