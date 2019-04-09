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В Киеве женщина-нарушитель устроила экстремальные гонки: фото и видео

вторник, 09 апреля 2019, 18:55

В Киеве неадекватная женщина-нарушитель, которая чуть не переехала пешехода на тротуаре, устроила опасные гонки.

Об этом сообщает журналист и активист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

В сети опубликовали видео социального проекта "Останови Лося". На записи видно, как активисты остановили авто с женщиной за рулем, которая ехала по тротуару. Ей напомнили правила дорожного движения, однако она их проигнорировала. Тогда активист-пешеход стал перед капотом машины, но водителя это не остановило.

"Я подам на вас в суд! Это нарушение правил!", - заявила нарушительница.

Активист Андриюк написал, что ей дорога в суд Сомали, ведь, по его словам, только там в суде отстаивают право давить пешеходов и плевать на ПДД.

"Уже известна ее имя, фамилия. Где живет, где работает, в какую школу танцев водит обоих своих детей. Но мы просто дождемся решения полиции. Которая, верю, ЕЕ найдет и справедливо накажет", - отметил Константин.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неадекватный водитель на большой скорости протаранил другое авто и влетел в отбойник.

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