В Киеве поймали воровку-мошенницу, "чистившую" пенсионеров: опубликовано фото

В Киеве задержали аферистку, которая обворовывала пенсионеров, ухаживая за ними.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото преступницы.

"В Киеве она устраивалась на работу сиделкой за пожилыми людьми. Входя в доверие, она совершала кражи и проводила разнообразные мошеннические действия в отношении потерпевших. Уже есть сразу несколько эпизодов", - говорится в сообщении.

Известно, что мошенницей оказалась некая Зобова Нина Яковлевна 1967 года рождения. Она проживает в Винницкой области (Казатин).

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее государственный "Ощадбанк" предупредил клиентов о мошенниках, которые рассылают СМС-сообщения для выманивания личных данных и средств.

Также ранее в Одессе задержали банду мошенников, которые обманули горожан почти на 700 тысяч гривен, - злоумышленники предлагали "акции на специальные купоны", после чего выманивали все деньги прямо дома или на улице.