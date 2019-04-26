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Коммунальщики в Киеве изобрели новую "технологию" ремонта дорог: опубликовано видео

пятница, 26 апреля 2019, 23:02
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Киевские коммунальщики устроили странный ремонт переулка Чаплыгина.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный в Facebook.

На кадрах видно, что сотрудники коммунальных служб решили отремонтировать дорогу, которая вообще непокрыта асфальтом. Надо понимать, что коммунальщики устроили ямочный ремонт дороги, на которой никогда не лежал асфальт.

Напомним, в Киеве из-за большого столпотворения в троллейбусе сломались двери, водитель попросил всех выйти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети активно обсуждали новость о том, что утром в чам-пик в Киеве на остановке общественного транспорта по улице Драгоманова у маршрутки №445 сломалась система управления дверями, но транспортное средство продолжило движение.

Также ранее были названы впечатляющие масштабы хищений при ремонте дорог и мостов в Киеве.

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