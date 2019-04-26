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В СМИ рассказали об инициативах мэра Кличко по ремонту мостов в Киеве

пятница, 26 апреля 2019, 18:28
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Мэр Киева Виталий Кличко впервые за долгое время запустил ряд инициатив по ремонту мостов и путепроводов, построенных десятки лет назад.

Об этом сообщается в материале УНИАН.

Отмечается, что до 2014 года городские власти в Киеве почти не занимались системным ремонтом мостов.

"Виталий Кличко смог взять ситуацию в свои руки – в 2015 году ремонт стал проводиться по улучшенной технологии, которая в три раза увеличивает гарантийный срок эксплуатации", - пишут журналисты.

По словам авторов материала, длительные сроки ремонтов оправданы не только последовательным финансированием из бюджета, но и качеством проведения работ.

"Например, конструкция Южного мостового перехода предусматривает 46 деформационных швов, которые уже исчерпали свой ресурс и требуют капитального ремонта. Автодоровцам уже удалось заменить 21 шов, в планах на 2019 год – еще 8 швов. Ремонт проходит с использованием самых передовых немецких технологий", - отмечается в материале.

В издании также напомнили и о ситуации, сложившейся вокруг Шулявского моста.

"Мало кто, смеясь над выражением Виталия Кличко об "уставшем" мосте, обратил внимание на его ключевой тезис: Шулявский мост будет полностью реконструирован", – отметили в СМИ.

В настоящее время демонтаж Шулявского путепровода закончен. Согласно прогнозам КГГА, работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению будут завершены к концу 2019 года.

"То, что впервые за несколько десятков лет городские власти начали решать эту проблему – тенденция однозначно положительная. Так, за короткий срок Виталия Кличко на посту мэра в Киеве успели провести ремонт 26 мостов и путепроводов", – сообщили журналисты.

За 2018 год были отремонтированы мосты на Одесской площади, проспекте Науки, на ул. Малинской, Железнодорожной, путепроводы на Нивках, бульваре Вацлава Гавела, ул. Академика Палладина, на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги, Святошинском мосту. В КГГА отмечают, что в планах на 2019 год – реконструкция других городских мостов.

"В последние 3-4 года дорожники вынуждены догонять ремонтные работы, которые в плановом порядке должны были быть проведены в течение десятилетий! Конечно, ремонты мостов периодически создают киевлянам неудобства в виде пробок и переполненного коммунального транспорта. Но это те неудобства, которые терпишь с пониманием, что это – для нашего же блага", - резюмируется в материале.

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