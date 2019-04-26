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​В центре Киева поймали известную уличную воровку со "свитой": опубликованы фото

пятница, 26 апреля 2019, 10:31
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В сети показали фото задержанной опытной воровки и ее "банды", которые грабят прохожих в центре столицы.

Соответствующие снимки опубликовал "Киев Оперативный".

"Задержали ее правоохранители с ОПО УУР вместе с соратниками на Майдане Независимости во время осуществления другой кражи. Здесь, как говорится, "на манеже все те же".

Теперь самое интересное - госпоже Тейфель было вручено подозрение о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 185 УК Украины ("Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц"). На суде госпожа Эльза начала жаловаться, что она беременна и не может сейчас в тюрьму, судья посетовал и выпустил дам. Поэтому, не удивляйтесь, когда снова увидите ее (да и всех остальных на фото) во время рыскания в ваших карманах", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", днями в столице подметили группу молодых опытных воровок, которые грабят прохожих.

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