​В сети показали банду малолетних воровок, орудующих в центре Киева

В столице подметили группу молодых опытных воровок, которые грабят прохожих.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото карманниц.

"Хочу показать наглые морды тех, кто орудует в карманах жителей центра столицы. Вот эти малолетки пытались обчистить бабулю. Когда я им помешала и начала снимать на видео - они всей толпой напали на меня и начали плеваться. Когда наконец закончится этот беспредел и наведут порядок с этими противными воришками?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 7 апреля на Крещатике была задержана группа молодых воровок, которые успели украсть у прохожих 10 тис. грн. и телефон.

Ранее в центре Киева также была замечена банда уличных воровок, которая грабит прохожих.