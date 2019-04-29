В Киеве маршрутка попала в серьезное ДТП: опубликовано видео

В Киеве (Святошинский район) произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо в Facebook, публикуя видео с места ЧП.

Так, водитель маршрутки №429 направлялся от улицы Гната Юры в направлении Якуба Коласа, как вдруг автомобиль ЗАЗ Славута, перекрыл автобусу дорогу.

В итоге, от ДТП уйти не удалось и автобус протаранил легковушку. В результате аварии пострадали три человека - водитель и два его пассажира. Их госпитализировали врачи "скорой" с травмами различной степени тяжести (водитель в очень тяжелом состоянии).

В маршрутке люди не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом "гонщик" вынес авто на встречную полосу, из-за чего погиб один человек.