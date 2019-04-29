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Под Киевом "гонщик" вынес авто на встречную полосу: фото смертельного ДТП

понедельник, 29 апреля 2019, 11:58
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Под Киевом в городе Васильков в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Авария произошла по вине лихача, из-за которого ВАЗ на встречной полосе движения столкнулся с Audi.

Об этом 29 апреля сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

“Котан на фарте и на белом спорт корыте убил водителя ВАЗ.... Белая машина на огромной скорости догнала Audi сзади, от удара Audi выбросило на встречную, где она столкнулась с "Жигулем". Окажем максимальное содействие родственникам погибшего, пишите", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП.

Также в сообществе опубликовали фотографии с места смертельной аварии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Киевом (Бровары) столкнулись фура и Volkswagen Amarok, в результате чего водитель внедорожника скончался на месте.

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