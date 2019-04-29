RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 апреля

01:23
В Киеве поймали банду воров, обчистивших девушку на остановке: фото
00:15
Что творится в Донецке: боевик из России устроил вой отчаяния в сети

28 апреля

23:59
​Парламентские выборы в Испании: экзит-полы указывают на победу социалистов
23:32
Авто превратились в груды металла: опубликованы фото и видео смертельного ДТП под Тернополем
23:05
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Аякс: расписание трансляций
23:01
​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео
22:32
​Стало известно о смерти экс-сенатора США, причастного к ядерному разоружению Украины
22:20
Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
22:03
​Пьяные подростки в Киеве устроили дебош и напали на патрульную: фото нарушителей
21:31
​Привет Тарасику и Ярысе: в сети появилось трогательное праздничное видео с передовой
21:18
"Динамо" одержало тяжелейшую победу над "Львовом": видеообзор
21:06
​В Киеве неадекватный таксист протаранил припаркованные авто: фото
Все новости

В Киеве поймали банду воров, обчистивших девушку на остановке: фото

понедельник, 29 апреля 2019, 01:23
переглянути новину українською

В Киеве трое воровок ограбили 18-летнюю девушку на автостанции "Киев".

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото воровок.

"Шла себе девушка 2000 года рождения, в приподнятом настроении. Сама она киевлянка, а на выходные собралась поехать за город для празднования Пасхи. Госпожа стояла в очереди на свой автобус на автостанции "Киев" как здесь эти трое пристроились также в очередь и украли из портфеля девушки кошелек", - говорится в сообщении.

К счастью, правоохранители тут же задержали преступников.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в пригороде Борисполя, неподалеку от Киева, произошло ДТП с участием двух автомобилей, пассажиры одного из которых решили"наказать" другого водителя и ограбили его.

Новости

29 апреля

01:23
В Киеве поймали банду воров, обчистивших девушку на остановке: фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: