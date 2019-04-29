В Киеве поймали банду воров, обчистивших девушку на остановке: фото

В Киеве трое воровок ограбили 18-летнюю девушку на автостанции "Киев".

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото воровок.

"Шла себе девушка 2000 года рождения, в приподнятом настроении. Сама она киевлянка, а на выходные собралась поехать за город для празднования Пасхи. Госпожа стояла в очереди на свой автобус на автостанции "Киев" как здесь эти трое пристроились также в очередь и украли из портфеля девушки кошелек", - говорится в сообщении.

К счастью, правоохранители тут же задержали преступников.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в пригороде Борисполя, неподалеку от Киева, произошло ДТП с участием двух автомобилей, пассажиры одного из которых решили"наказать" другого водителя и ограбили его.