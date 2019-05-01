Появились новые подробности страшного ЧП со школьником в Киеве

Школьник, которого ударило током на железнодорожных путях в Киеве во вторник, 30 апреля, пришел в себя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сейчас правоохранители изучают причины и обстоятельства произошедшего. После этого событию дадут соответствующую правовую оценку.

Однако известно, что на родителей трех школьников составили административные протоколы по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы передадут в суд для вынесения решения. Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).

Напомним, в этот день на станции "Дарница" трое 13-летних подростков решили забраться на крышу электропоезда. Одного из них ударило током. С ожогами 45% тела и без сознания парня отвезли в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Киева девочка впала в кому после опасного инцидента.