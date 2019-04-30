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В Киеве произошло страшное ЧП с подростком

вторник, 30 апреля 2019, 23:34
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Во вторник, 30 апреля, в Дарницком районе Киева школьника ударило током на железнодорожных путях.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 19:40 на улице Оросительной. Стало известно, что компания подростков гуляла по железнодорожным путям. Один из школьников залез на крышу товарного вагона и там мальчика ударило током.

Пострадавший получил ожоги левых конечностей и туловища. Известно, что ему 14 лет и он учится в 7 классе. Ребенка госпитализировали в больницу.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве подростки "зацеперы" пробовали в очередной раз разместиться на локомотиве электрички, один из пассажиров решил разобраться с ними при помощи суровых методов воспитания.

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