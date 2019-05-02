Образовалось "озеро" из кипятка: появились новые фото и видео серьезного ЧП в Киеве

2 мая на одной из улиц Киева прорвало водопровод и затопило дорогу и детскую площадку.

Новые фото и видео ЧП публикует издание "Информатор".

Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения по адресу улица Симиренко, 7 кипятком залило весь двор. Так, под водой оказалась дорога и детская игровая зона, а также на парковке около дома провалился асфальт, куда упала машина.

Отмечают, что авария произошла около 06:00. По данным коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии.

Хозяйка пострадавшего автомобиля рассказала, что около 07:00 она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Транспортное средство удалось достать из ямы только к 10:00. На месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.

Как ранее сообщал "Апостроф", в результате прорыва водопровода в Соломенском районе города Киева на улице образовался огромный фонтан.