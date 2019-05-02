Улица окутана паром: опубликовано видео серьезного коммунального ЧП в Киеве

В четверг, 2 мая, на одной из улиц Киева прорвало водопровод и дорогу залило горячей водой.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в районе Борщаговки на улице Симиренка, 7Б. Там прорвало водопровод, а горячая вода залила дорогу. Отмечают, что в воде оказались три автомобиля. На место прибыли спасатели КАРС для ликвидации ЧП.

"Жаркое утро с бесплатной горячей водой в Киеве на Борщаговке", - прокомментировали в сети и опубликовали видео.

На записи видно, что улица окутана паром, а две машины практически провалились под асфальт. Также заметно, что в воде стоят более, чем три авто.

Как ранее сообщал "Апостроф", в результате прорыва водопровода в Соломенском районе города Киева на улице образовался огромный фонтан.