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​Киев накрыл мощный ураган: фото и видео стихии

пятница, 03 мая 2019, 21:04
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В столице в результате непогоды, в виде сильного ветра с дождем, возникло множество опасных ситуаций. О пострадавших пока не сообщается.

Фото и видео последствий урагана публикуют очевидцы в сети.

Так, на улице Владимира Покотило во время грозы на автомобиль упало дерево.

"На улице Банковой каштанчик тоже не выдержал этого ливня и упал на припаркованную Mazda. Обошлось без пострадавших", - сообщает "Киев Оперативный".

Возле Лавры сразу два инцидента: дерево упало на припаркованный автомобиль, а со столба попадали лампы. К счастью, в обоих случаях тоже обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", 3-4 мая на западе и в центре Украины ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили о первом желтый уровень опасности.

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