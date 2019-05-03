​Киев накрыл мощный ураган: фото и видео стихии

В столице в результате непогоды, в виде сильного ветра с дождем, возникло множество опасных ситуаций. О пострадавших пока не сообщается.
Фото и видео последствий урагана публикуют очевидцы в сети.
Так, на улице Владимира Покотило во время грозы на автомобиль упало дерево.
"На улице Банковой каштанчик тоже не выдержал этого ливня и упал на припаркованную Mazda. Обошлось без пострадавших", - сообщает "Киев Оперативный".
Возле Лавры сразу два инцидента: дерево упало на припаркованный автомобиль, а со столба попадали лампы. К счастью, в обоих случаях тоже обошлось без пострадавших.
Как сообщал "Апостроф", 3-4 мая на западе и в центре Украины ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили о первом желтый уровень опасности.