В Киеве пьяный мужчина с гранатой устроил ЧП: фото и видео

В четверг, 2 апреля, в Киеве задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и с гранатой.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Березняковской, 36 около 22:30. Взрывоопасный предмет у пьяного мужчины заметили прохожие и сразу позвонили в полицию. Они рассказали, что между пьяным мужчиной и парой возлюбленных произошел конфликт. Парень заступился за свою девушку и в этот момент заметил гранату на парапете рядом с бутылкой водки.

Такая находка шокировала людей и они постарались увести пьяного мужчину подальше от гранаты. Другие же очевидцы в это время обратились в полицию.

"По словам свидетелей, мужчина не угрожал взорвать гранату, просто выяснял отношения с парой. А на вопросы, откуда же он взял взрывоопасный предмет, не отвечал. Лишь сказал, что не местный", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали нарушителя, оцепили территорию и изъяли гранату с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Причины инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева мужчина во время скандала с женой с гранатой и ножом угрожал прохожим.