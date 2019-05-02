В Киеве пьяный неадекват серьезно ранил полицейского: опубликованы фото и видео

В Киеве во дворе жилого дома по адресу Лесной проспект, 13, мужчина в неадекватном состоянии напал на сотрудника полиции, ударив правоохранителя ножом в грудь.

Как сообщает "Информатор", полицейский не был при исполнении служебных обязанностей. Само нападение произошло около 21:20 1 мая.

Как рассказали очевидцы событий, пьяный мужчина с ножом в руке ходил по двору жилого дома, когда к нему навстречу шел полицейский, который проживает неподалеку. Страж порядка сделал замечание дебоширу, после чего между ними произошла потасовка.

По приезду полицейских на место выяснилось, что нападавший пытался скрыться от преследования полиции, так как его автомобиль попал в ориентировку правоохранителей.

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители Днепра спасли от смерти парня, который пытался выброситься с балкона на 14 этаже.