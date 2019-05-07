​В Киеве пять авто попали в аварию из-за ямы: фото и видео

7 мая в Соломенском районе столицы произошла цепная авария из-за ямы на дороге.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП в Киеве, на Комарова. Предварительно, один из водителей затормозил перед большой ямой. Следом, на скользкой, дороге его догнали 4 авто. К счастью, обошлось без пострадавших. Кого винить?", - говорится в сообщении.

На видео также сообщается о том, что у водителя, ехавшего первым из-за ямы оторвалось колесо.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 5 мая, на трассе в Киевской области произошло ДТП с участием двух авто, одно из которых влетело в остановку.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 5 мая, на трассе в Винницкой области столкнулись два авто, в результате чего погибли четыре человека.