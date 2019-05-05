Под Винницей четверо людей погибли в страшном ДТП: фото

В воскресенье, 5 мая, на трассе в Винницкой области столкнулись два авто, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 05:00 на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Жежелев Козятинского района. Там столкнулись машины марки Mazda и Fiat Doblo.

Как установили правоохранители, Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.

Вследствие ДТП на месте погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 рождения, жительницы Киевской области. Также от полученных травм скончались двое пассажиров Fiat - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годах рождения, жители города Гайсин Винницкой области.

Оба водителя - 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница Гайсина, управляющая Doblo, с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Козятинскую районную больницу.

На месте работали правоохранители и врачи скорой медицинской помощи. Все обстоятельства и причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Такое правонарушение карается заключением на срок до 10 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улице Телиги автомобиль на высокой скорости вылетел в отбойник, в ходе столкновения получила травмы девушка-пассажир.