Под Киевом произошло курьезное "индюшиное" ограбление: опубликованы фото "героев"

Под Киевом трое преступников, угрожая мужчине игрушечным автоматом, отобрали у него две тушки индейки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сообщение о преступлении в полицию столичной области поступило от 43-летнего жителя Белой Церкви. Он сообщил, что неизвестные лица, угрожая оружием, забрали у него две тушки индейки на сумму 3000 гривен", - сообщают правоохранители.

На место прибыли полицейские, которые за несколько минут задержали преступников. Ими оказались местные жители 27, 28 и 42-летнего возраста. Старший из них уже был ранее судим. Позже выяснилось, что автомат оказался игрушечным.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 12 февраля, в Киеве произошло дерзкое ограбление на несколько десятков тысяч долларов.