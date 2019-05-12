В Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро: фото и видео

В Киеве после дождя затопило дороги, и даже подземный переход в метро.

Соответствующие фото опубликовал dtp.kiev.ua в Telegram.

На фото действительно можно увидеть затопленные дороги, в которых автомобили практически тонут. Тоже самое можно наблюдать и в подземном переходе, ведущем в метро. Правда здесь утопали не автомобили, а пешеходы, которые в какой-то степени оказались заложниками непогоды.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за непогоды было ограничено движение фур в шести областях Украины.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.