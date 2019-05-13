RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 мая

20:27
Узник Кремля рассказал о пытках и издевательствах в оккупированном Крыму
19:59
В США умерла легендарная голливудская актриса: фото
19:40
Почти готов: появилось фото нового моста в центре Киева
19:32
​Озвучен "нервный" прогноз курса гривни без поддержки МВФ
19:28
США - Финляндия 3-2: видео матча ЧМ по хоккею
19:25
Россия - Чехия 3-0: видео матча ЧМ по хоккею
19:20
Между США и Европой назревает "военный" скандал: что известно
19:10
Евровидение-2019: главные события первого полуфинала онлайн
18:58
Бежали от преследований: на границе с Россией задержали семейную пару, видео
18:52
В Киеве автобус "сел на мель" посреди дороги: фото и видео
18:29
В Верховной Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
18:23
Экономист из команды Зеленского в 600 раз ошибся с долгами украинцев: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почти готов: появилось фото нового моста в центре Киева

понедельник, 13 мая 2019, 19:40
переглянути новину українською

Новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов в Киеве почти готов.

Об этом сообщает КГГА в Facebook.

"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом? Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", - отметили в администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве снесут мост через Днепр. Речь идет о вантовом мосту через Днепр, который находится в аварийном состоянии. Его уже готовят к сносу, но уберут лишь после 2020 года. Там также установили новые ограничительные знаки и ограждения. Это связано с переносом инженерных сетей, которые сейчас расположены под мостом.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: