Почти готов: появилось фото нового моста в центре Киева

Новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов в Киеве почти готов.

Об этом сообщает КГГА в Facebook.

"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом? Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", - отметили в администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве снесут мост через Днепр. Речь идет о вантовом мосту через Днепр, который находится в аварийном состоянии. Его уже готовят к сносу, но уберут лишь после 2020 года. Там также установили новые ограничительные знаки и ограждения. Это связано с переносом инженерных сетей, которые сейчас расположены под мостом.