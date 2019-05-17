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​В Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу: опубликовано видео драки

пятница, 17 мая 2019, 16:55
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17 мая на одной из столичных заправок возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его "подрезали" на дороге.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"На улице Дегтяревской, на АЗС Amic между байкером и инкассаторами произошел конфликт с небольшой дракой. По предварительной информации, произошло это из-за того, что автомобиль инкассаторов "подрезали" мотоциклиста на дороге", - говорится в сообщении.

Под видео появились возмущенные комментарии.

"Инкассаторы (водилы) очень часто себя ведут как уху евшие мудазвоны", "простите, а мотоциклисты, вроде святые?", "Нет, очень не святые... Но инкассаторы, это пздц... Скорая себе не всегда позволить так ехать", "не все, но многих встречал инкассаторов, которые очень часто нарушают правила потому тупо влом где-нибудь стоять. Включили мигалки и айда через двойную, по встречной, на красный и т.д. Относительно мотоциклистов, то в основном то владельцы бездоковой техники себя так безответственно ведут; собственно, как и владельцы евроблях. Суть одна и та же", "Они друг друга стоят, что мотоцикл, что инкассатор", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, в результате чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

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