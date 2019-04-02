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​Под Киевом парень на мотоцикле попал в тяжелое ДТП: фото

вторник, 02 апреля 2019, 15:36

2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, вследствие чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Сегодня утром под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с участием мотоциклиста.
После ДТП Максима госпитализировали в 17ю больницу города Киева, где он сейчас находится в реанимации. Состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

По предварительной информации: молодой человек за рулем мотоцикла Ducati Panigale совершил столкновение c правой задней частью впереди идущего автомобиля, который затормозил.

В результате ДТП молодой человек получил серьезные травмы: подозрение на разрыв подключичной артерии, сложный перелом бедра (сейчас поставили вытяжку), сложный перелом предплечья в нескольких местах, гематомы головного мозга (в данный момент идет интенсивная терапия для препятствия роста гематом и внутречерепного давления).

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля на ул. Большой Житомирской в столице доставщик еды на мопеде влетел в автомобиль.

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