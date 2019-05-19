​В Киеве пьяные гуляки напали на отца с ребенком: опубликовано видео

19 мая на детской площадке в Киеве пьяные дебоширы пытались избить мужчину, который сделал им замечание.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как выяснилось, мужчины употребляли алкоголь средь бела дня прямо на детской площадке. Несмотря на то, что на качелях рядом находился отец с ребенком, они громко матерились. Когда отец сделал им замечание, дебоширы набросились на него с кулаками.

Мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов вверх из травматического пистолета, но это не остановило агрессоров. После этого мужчина начал стрелять по ногам.

Дебоширов успокоить удалось только полицейским. Одного из них забрала "скорая". Оружие, с которого был отрыт огонь, легальное и зарегистрированное.

Как сообщал "Апостроф", на улицах Харькова группа пьяных подростков разгромила маршрутное такси.