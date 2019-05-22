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Нелюдь за рулем: украинцев разгневало видео с автохамом и "скорой" на трассе в Киеве

среда, 22 мая 2019, 01:33
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Украинцы возмущены хамским поведением водителя на трассе в Киеве, который не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Kyiv 103 inform в Facebook.

"Вот так в Киеве "пропускают" скорую помощь. Давайте прославим данного водителя на всю страну. Возможно, на него обратит внимание Национальная полиция, и он получит свой заслуженный "приз", - говорится в подписи к видео, на котором автохам действительно не удосужился пропустить спецтранспорт.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"Данное поведение водителя приравнивается к убийству. Тут не права надо забирать, а свободу. Авто на аукцион, вырученные деньги на покупку оборудования для скорой помощи", "На скорые надо кенгурятники для таких случаев, с первого раза не понял, со второго постучал в крышку багажника! А фельдшеру еще биту надо дать, чтобы еще и по крыше постучал, узнал все ли там дома?!" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть возмутил случай со "скорой помощью" в киевской пробке.

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