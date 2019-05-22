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​В центре Киева банда уличных воровок напала на чиновницу

среда, 22 мая 2019, 12:41
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На сотрудницу Министерства здравоохранения Дану Юрович напали представители ромской национальности.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

"На меня вчера вечером напали представители ромской национальности. Да. В центре моей столицы. У оперного. Я целая, но. За что? Потому предупредила двух иностранцев на английском чтобы те охраняли свои сумки и рюкзаки, когда увидела, что их пасет Брава 7 ярких представителей ромской национальности. Нет. баллончика или оружия с собой у меня не было ", - написала чиновник.

Она рассказала о деталях нападения, и обратилась к правозащитникам.

"Вспомните меня, пожалуйста, правозащитники-активисты, когда будете получать следующие гранты для помощи и диалога с нац меньшинствами", - написала женщина.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве полиция поймала бывалую воровку, которая украла мобильный телефон в девятиклассницы.

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