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В Киеве поймали наглую воровку, обчистившую школьницу: видео

пятница, 05 апреля 2019, 00:17

В Киеве полиция поймала бывалую воровку, которая украла мобильный телефон у девятиклассницы.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

"А эта барышня ромской внешности украла у девятиклассницы телефон. Прямо тогда, когда ребенок заходил в метро на станции Позняки - между двумя дверями на входе в вестибюль, выдернула iPhone", - рассказали свидетели.

Девочка, слушавшая в это время музыку с телефона, поняла, что звук исчез и резко обернулась, поймав воровку на горячем.

"К счастью, за ней уже следили сотрудники уголовного розыска. Задержали на месте", - отметили в сообществе, при этом сама женщина все отрицает, утверждая, что телефон ей подкинули.

Однако, кроме потерпевшей и правоохранителей, свидетелем преступления стал киевлянин Игорь, который под запись рассказал, как все произошло.

Как рассказали в сообществе, задержанную зовут – Зухра и в марте 2018 года ее якобы уже задерживали за аналогичное преступление.

"В марте 2018 Зухру задержали на Лесной. За то же преступление. Были свидетели - две девушки, они дали показания. Адвокат Зухры вытребовал материалы на ознакомление. Уже через несколько недель Зухра и члены ее группировки заселились в квартиру в тот же дом, где жила одна из свидетелей. Сняли там квартиру. Началось давление. Девушке пришлось самой менять место жительства. Очевидно, что именно адвокат слил персональные данные свидетеля преступникам", - сообщили в группе.

Впрочем, благодаря резонансу в сети женщина тогда все же понесла наказание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве объявили в розыск опытную воровку, которая "орудует" в McDonald’s на Крещатике.

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