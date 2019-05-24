RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 мая

22:52
​В центре Киева горел исторический дом: опубликованы фото
22:31
​Гройсман пойдет на выборы с новой партией: стало известно название
21:59
Лавров предлагал водку: министр раскрыл неожиданные подробности переговоров в Минске
21:33
Зеленский против Ляшко: рейтинг лидера "Радикальной партии" начал расти
21:32
​В ЦИК рассказали о серьезных проблемах с проведением выборов
20:58
Синод ПЦУ вынес решение об участии священников в политике
20:31
​Скандальный нардеп заявил о выходе из "Радикальной партии": Ляшко ответил пословицей
20:09
Во Франции на оживленной улице прогремел мощный взрыв: фото, видео и первые подробности
19:46
На выставке электромобилей в Киеве показали новую Tesla: эксклюзивные фото
19:21
​В России произошло новое опасное ЧП с пассажирским самолетом: опубликованы фото
19:06
​Источник оценил перспективы получения Украиной денег от МВФ
19:03
Украинцу-ветерану в Италии могут дать огромный срок: фото из зала суда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В центре Киева горел исторический дом: опубликованы фото

пятница, 24 мая 2019, 22:52
переглянути новину українською

24 мая в Киеве снова горел заброшенный дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником.

Об этом сообщают жители Подола, в частности в соцсетях.

Жители соседнего дома на Межигорской, 25, говорят о поджоге.

"Дым высокий, в сквере невозможно дымно", - отметила местная жительница, сообщая о пожаре.

Пожарные, полиция и "скорая помощь" приехали по вызову. По состоянию на 18 часов огонь потушили.

Это далеко не первый пожар на территории старинного нежилого дома, который наполовину развалился: крыша провалилась, стены пошли трещинами, из них растут деревья. Пожары там были и в прошлом, и в позапрошлом году.

Подробно о заброшенных памятники архитектуры в Украине читайте в материале "Апострофа": В Париж ехать никому: почему брошенный Нотр-Дама "спасательный круг" оказался дырявым.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: