​В центре Киева горел исторический дом: опубликованы фото

24 мая в Киеве снова горел заброшенный дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником.

Об этом сообщают жители Подола, в частности в соцсетях.

Жители соседнего дома на Межигорской, 25, говорят о поджоге.

"Дым высокий, в сквере невозможно дымно", - отметила местная жительница, сообщая о пожаре.

Пожарные, полиция и "скорая помощь" приехали по вызову. По состоянию на 18 часов огонь потушили.

Это далеко не первый пожар на территории старинного нежилого дома, который наполовину развалился: крыша провалилась, стены пошли трещинами, из них растут деревья. Пожары там были и в прошлом, и в позапрошлом году.

Подробно о заброшенных памятники архитектуры в Украине читайте в материале "Апострофа": В Париж ехать никому: почему брошенный Нотр-Дама "спасательный круг" оказался дырявым.