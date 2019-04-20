В Париж ехать некому: почему брошенный Нотр-Даму "спасательный круг" оказался дырявым

После того как новость о разрушительном пожаре в знаменитом Нотр-Дам-де-Пари облетела весь мир, украинский министр культуры Евгений Нищук сделал жест доброй воли и предложил французам помощь: "Готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора!" - написал Нищук на своей страничке в соцсетях. Однако инициатива министра была воспринята крайне неоднозначно, ведь спустя всего пару дней после пожара в Нотр-Дам французы успели собрать на восстановление католического храма 700 миллионов евро, и средства продолжают поступать, а вот многие украинские памятники архитектуры разрушаются ежедневно и направлять "лучших специалистов и реставраторов" для их спасения никто не спешит. Почему так происходит, и как спасти объекты культурного наследия Украины, разбирался "Апостроф".

Денежный вопрос

Согласно данным реестра памятников национального значения, который ведет Минкульт, в стране насчитывается чуть более 900 таких объектов. Все это памятники археологии, истории, градостроения и монументального искусства.

Для сохранения всего этого массива культурного наследия в бюджете на 2019 год предусмотрено почти 430 миллионов гривен. Эти деньги осваиваются по отдельному паспорту бюджетной программы, которая имеет длинное название: "Сохранение историко-культурного наследия и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках, осуществление мероприятий по охране культурного наследия, паспортизации, инвентаризации и реставрации памятников архитектуры, культуры и всемирного наследия ЮНЕСКО".

Много это или мало? Как рассказал "Апострофу" столичный архитектор Анатолий Фролов, 430 миллионов гривен на всю страну – крайне мало.

"Например, на мостик, который сейчас строят на Владимирской горке по первому бюджету выделили 260 миллионов гривен. На сегодняшний день потратили более 340 миллионов, а всего будет потрачено около 500 миллионов гривен. На мостик в 200 метров. А теперь представьте, что на все объекты культурного наследия в Украине выделяется меньшая сумма", - сетует Фролов.

Еще один пример – доходный дом Руссова в Одессе, который является памятником архитектуры, градостроительства и истории XIX века. Этот объект начали реконструировать еще в 2018 году, и из местного бюджета на эти цели выделили 108 миллионов гривен. И это только на фасадные работы, без интерьеров.

Также стоит отметить, что 430 миллионов гривен - это расходы на охрану культурных объектов национального значения, таких, например, как заповедник "София Киевская" или Киево-Печерский историко-культурный заповедник. Да и то, по большей части, выделенные деньги направляются не на реставрацию, а на зарплаты сотрудникам заповедников. А ведь есть еще тысячи памятников местного значения. В одном только Киеве и области их больше тысячи, но за них отвечают уже местные власти. Всего же по информации Минкульта, у них на учете находится 129 тысяч объектов культурного наследия (как местного, так и национального значения), а в ремонтно-реставрационных работах нуждается более 8 тысяч таких объектов.

Дом Руссова в Одессе Фото: slovo.odessa.ua

Кто поедет в Париж

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", нехватка денег, хоть и главная, но далеко не единственная причина того, что так много объектов культурного наследия в Украине нуждается в реставрации.

"Главный вопрос сохранения памятников архитектуры - эксплуатация, - уверяет Анатолий Фролов. - Если эксплуатация ведется правильно, то на зданиях не будет расти мох, кустарники, и объект простоит очень долго. Для этого за объектом необходимо смотреть и содержать людей. Раньше, в советский период, за архитекторами в структуре "Украинского общества охраны памятников истории и культуры" были закреплены определенные памятники. За это они получали определенную сумму денег. Если выявлялась проблема, составлялся отчет в общество, общество сообщало министерству, а министерство уже выделяло деньги. Сейчас вся эта структура уничтожена, и просто нет смотрящих за состоянием памятников архитектуры".

Кроме того, по словам Фролова, огромная проблема с памятниками архитектуры – отопление.

"Мы живем уже не в средние века, а раньше ведь все отопление было при помощи дров и угля. Сейчас же использовать современные методы отопления проблематично: нам нужно сохранять памятник архитектуры, а сохранять в старых традициях невозможно. Предлагают, как вариант, солнечные батареи, но они же будут влиять на фасады зданий", - добавляет архитектор.

Спасти средневековые замки и дворцы от разрушений могла бы и кооперация бизнеса с государством.

"Когда, например, замок сдается в аренду за символическую сумму, но арендатор берет на себя обязательства восстановить объект или создать в нем музей, - поясняет "Апострофу" координатор проекта "Цветущая Тернопольщина" Игорь Сцибайло. – Но в то же время арендатор получает право развивать там туристическую инфраструктуру: сдавать отельные номера, открыть ресторан. Таким путем идет весь мир, и мы видим на примере Германии, Франции позитивный эффект такой работы".

Но для того, чтобы такая кооперация была возможной "Нужен профильный закон, - добавляет Сцибайло. - У нас считается, что все замки - это архитектурные памятники, которые находятся под защитой государства, но средства на их содержание и реконструкцию не выделяются".

Кременецкий замок Фото: radozamok.com.ua

Но, кроме обновления законодательной базы, нужна и профильная программа, в которой бы была дорожная карта спасения исторических объектов.

"Нас не спасет точечное "лечение" и латание. Нужна большая программа, которая определила бы приоритеты и помогла распределить очень незначительные средства между памятниками культурного наследия", - говорит "Апострофу" искусствовед, историк архитектуры Катерина Липа.

Кстати, такая программа была написана в 2004 году с перспективой реализации до 2010 года, но, как отмечают эксперты, всерьез ее никто не выполнял.

Впрочем, даже если бы государство и выделило уйму денег, а законодательная база стала практически идеальной, это еще не значит, что на следующий день культурные объекты удалось бы спасти, ведь спасать их… просто некому.

"Очень смешно, когда в Париж предлагают отправить наших реставраторов, принимая во внимание, в каком состоянии наша реставрационная сфера, касательно именно архитектуры, - отмечает Катерина Липа. - У нас своих реставраторов почти не осталось. Люди постарели и уже умерли, а смены поколений в профессии нет. Раньше было три больших института: Институт истории архитектуры и градостроительства, Укрпроектреставрация и Укрзападпроектреставрация. Укрпроектреставрация в какой-то момент стал частной контрой, которая непонятно кому продала свое помещение - "Гостиный двор" на Подоле, правда, не так давно объект все же вернулся в государственную собственность. Остался на очень слабом финансировании Укрзападпроектреставрация. Но там туго и с людьми, и с деньгами. Ситуация выглядит ужасно, и речь не идет уже о лучших реставраторах, нам хотя бы каких-то иметь, а те, что были асами, давно уже умерли".