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Бандиты в форме копов похитили бизнесмена из Киева: фото и подробности

воскресенье, 26 мая 2019, 08:53
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В Киеве поймали банду похитителей, которые вечером 24 мая, взяли в плен бизнесмена из столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, вечером 24 мая свидетель сообщил в полицию о том, что на автодороге вблизи с. Ревне Бориспольского района, неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, применив спецсигналы - проблесковые маячки красного и синего цвета, остановили авто Land Rover и, угрожая оружием, похитили водителя. Как отмечается, преступники надели на голову бизнесмена черную маску и скрылись в неизвестном направлении. При этом один из нападавших скрылся на автомобиле заложника.

Благодаря введенному в действие оперативному плану "Перехват", уже через час в одном из микрорайонов Киева задержали Volkswagen T5. Отмечается, что бандиты пытались оказать сопротивление правоохранителям, однако сдались после предупредительного выстрела.

В результате бизнесмен был освобожден, а вооруженных злоумышленников задержали.

При себе кроме оружия мужчины имели поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.

Бандитами оказались - трое жителей Днепропетровской области и житель АР Крым. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

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