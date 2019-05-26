Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете под Киевом

Украинцев шокировала цена на лук в супермаркете под Киевом.

Соответствующее фото с рекордной ценой опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Между тем цены на продукты, а в особенности на лук продолжают удивлять. Сейчас за 1 штуку нужно "выбросить" гривен 30, если не больше", - говорится в сообщении.

Но, по всей видимости, речь идет о чьей-то шутке или ошибке работников супермаркета.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети шокировала находка в украинском мясе.

Также в одном из супермаркетов Киева мужчина приобрел буханку хлеба с червями.

Помимо этого, в Николаеве в одном из мясных магазинов покупателю продали мясо с червями. Прежде, чем он узнал о наличии в мясе червей, его супруга успела откусить кусочек.