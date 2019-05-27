В Киеве безжалостный грабитель отнял телефон у ребенка: фото подозреваемого

В сети показали фотографию вора, который в Киеве украл у ребенка мобильный телефон.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Просим помочь найти это существо, которое 15.05.2019 совершило грабеж - по улице Вильде оно в наглую вырвало мобильный телефон у ребенка, 2007 года рождения, из рук", - написали в сообщении.

Также там отметили, что через несколько дней вор заложил украденный телефон в ломбард под чужой паспорт.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве полиция задержала вора-рецидивиста, который попытался украсть мобильный телефон из детской коляски.

Также на Крещатике в Киеве пара женщин обокрала мужчину с ребенком на руках: момент кражи случайно был заснят на видео.