В Киеве наглый вор ограбил мать с ребенком: опубликовано фото

В Киеве произошло дерзкое ограбление женщины с ребенком.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

"На Гончара, 96, эта подделка на человека украла мобильный телефон Samsung. Украло у мамы, которая была с детской коляской. Его задержали правоохранители Шевченковского КП. Зовут Сергей Евгеньевич. Он находился в розыске за полицией города Сумы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло ограбление на крупную сумму. Так, средь бела дня в Голосеевском районе столицы трое мужчин, лица которых скрывали маски, обстреляли автомобиль мужчины и украли из него 40 тысяч долларов.

Также ранее в результате дерзкого ограбления с расстрелом авто в Киеве в четверг, 6 декабря, преступники украли сумку с деньгами и сбежали.