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В Киеве средь бела дня произошло дерзкое ограбление: фото

понедельник, 27 мая 2019, 16:11
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В столице трое злоумышленников напали на мужчину у дверей его квартиры, избили и отобрали личные вещи с ключами от автомобиля.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Так, злоумышленники в общем коридоре этажа избили 26-летнего мужчину, открыли дверь его квартиры и затянули владельца в помещение. При этом нападавшие положили потерпевшему мешок на голову и связали скотчем.

"Злоумышленники начали искать в квартире деньги и драгоценности. Они похитили ноутбук, три наручных часы, мобильный телефон, кошелек с кредитными карточками и личными документами и ключи от автомобиля" Шкода Октавия А7 ", на котором в дальнейшем скрылись с места преступления", - рассказали в полиции.

Связан человек длительное время пробыл на полу в собственной квартире и ему все же удалось освободиться и позвать на помощь.

В течение суток сотрудники отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции установили лиц, причастных к правонарушению, и задержали их. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Киева в возрасте 28-30 лет. У злоумышленников изъяли похищенные вещи и транспортное средство.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным правонарушениям.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве преступники украли из автомобиля полмиллиона гривен, однако полиция вскоре поймала воров.

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