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На многоэтажке в Киеве произошла жуткая трагедия с 11-классником: фото и видео

вторник, 28 мая 2019, 19:26
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Фото: Информатор

Во вторник, 28 мая, в Киеве выпускник упал с крыши девятиэтажного дома и разбился насмерть.

Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло по адресу бульвар Перова, 16б. От полученных травм подросток скончался на месте. Парню было 18 лет. В этот день он выпивал, сидя на крыше.

Случайная прохожая, которая стала свидетелем ЧП, видела, как он стоял на краю крыши, после чего упал, зацепился рукой за карниз и какое-то время так провисел. После чего подросток сорвался и упал на бетонное основание дома.

От полученных травм парень умер мгновенно. Известно, что он учился в 11 классе одной из школ Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее школьник совершил самоубийство в Харькове.

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