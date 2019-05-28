На многоэтажке в Киеве произошла жуткая трагедия с 11-классником: фото и видео

Во вторник, 28 мая, в Киеве выпускник упал с крыши девятиэтажного дома и разбился насмерть.

Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло по адресу бульвар Перова, 16б. От полученных травм подросток скончался на месте. Парню было 18 лет. В этот день он выпивал, сидя на крыше.

Случайная прохожая, которая стала свидетелем ЧП, видела, как он стоял на краю крыши, после чего упал, зацепился рукой за карниз и какое-то время так провисел. После чего подросток сорвался и упал на бетонное основание дома.

От полученных травм парень умер мгновенно. Известно, что он учился в 11 классе одной из школ Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее школьник совершил самоубийство в Харькове.