В Киеве красиво наказали очередного героя парковки: фото

В Киеве неизвестные оставили оскорбительную надпись на припаркованном задним колесом на газоне новом элитном авто.

Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" у себя в Telegram-канале.

Автор поста сыронизировал, что с помощью оскорбительных надписей сам новый автомобиль, в частности, элитный Mercedes, как в этом случае, пытается дать знак своему хозяину, что его следует парковать грамотнее, осторожнее и в соответствии с нормами законодательства.

"А вы знали, что в новых Mercedes такая надпись появляется автоматически, когда автомобиль выкупает, что владелец припарковался не очень и не хочет быть опозоренным из-за него?", - говорится в подписи к посту.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье 26 мая в Киеве наглый "герой парковки" устроил коллапс на дороге, который привел к масштабной пробке. "Киев. Вся Лукьяновка стоит. Гражданин на Тойота неудобно встал на рельсах", - рассказали очевидцы.