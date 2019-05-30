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В сети показали фото наглого киевского вора-карманника

четверг, 30 мая 2019, 00:00
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В среду, 29 мая, в Киеве произошло дерзкое ограбление в трамвае.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото преступника, который действовал не в одиночку.

"На остановке 3 трамвая и 155 маршрута случилась неприятное событие. Лицо, на фото вместе со своим подельником украли у мужчины, который ехал 408 маршруткой телефон. Когда человек просил помощи вся маршрутка и ожидающие на остановке просто смотрели и никто не помог", - говорится в подписи к фото.

В итоге, все же нашелся смельчак, который отобрал у воров телефон и вернул его хозяину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве безжалостный грабитель отнял телефон у ребенка. Известно, что через несколько дней после ограбления вор заложил украденный телефон в ломбард под чужой паспорт.

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