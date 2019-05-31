RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 мая

17:40
В Украине вводятся сезонные ограничения для грузовиков: что нового
17:31
​Зеленский уволил топ-силовиков в СБУ и Госпогранслужбе
17:29
Под Ровно женщина умерла, пока спасатели объезжали "героев парковки": фото
17:13
Журналисты рассказали о скандальных бывших регионалах в составе Зе-команды на Киевщине
17:04
Как в Киеве школьники купаются в фонтанах на выпускной: эксклюзивные фото
17:04
Лучшая теннисистка Украины бесславно вылетела с Roland Garros
17:00
Гороскоп на завтра: сложные задачи у Львов и обиды у Стрельцов
16:59
В Украину прибыл представитель США на замену Йованович: фото
16:58
Позитив-акробат и Dzidzio на коленях: каким будет второй выпуск шоу "Голос.Діти-5"
16:56
Рейтинг исполнения обещаний среди глав ОГА: Светличная признана лидером
16:51
В Днепре скандал из-за отказа священника причащать дочь ветерана АТО: опубликовано видео
16:46
​Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как в Киеве школьники купаются в фонтанах на выпускной: эксклюзивные фото

пятница, 31 мая 2019, 17:04
переглянути новину українською
Фото: Евгений Котенко / Апостроф

31 мая выпускники столичных школ устроили веселые купания в фонтанах.

Эксклюзивные фото сделал корреспондент "Апострофа" Евгений Котенко.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1

На снимках можно увидеть, как закончившие школу подростки весело проводят время. Они брызгают в друг-друга водой и окунаются в фонтаны.

Кое-кто расположился на лужайках неподалеку. При этом многие из них распивают алкогольные напитки.

Изрядно "накупавшиеся" в фонтанах выпускники обнимаются и фотографируются.

Как сообщал ранее "Апостроф", 24 мая во многих школах Украины прозвенел последний звонок, который сигнализировал о том, что украинские школьники отправляются на летние каникулы. В то же время выпускники летом вряд ли смогут отдохнуть, так как их ждут ВНО и поступление в высшие учебные заведения.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: