Как в Киеве школьники купаются в фонтанах на выпускной: эксклюзивные фото

31 мая выпускники столичных школ устроили веселые купания в фонтанах.

Эксклюзивные фото сделал корреспондент "Апострофа" Евгений Котенко.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1

На снимках можно увидеть, как закончившие школу подростки весело проводят время. Они брызгают в друг-друга водой и окунаются в фонтаны.

Кое-кто расположился на лужайках неподалеку. При этом многие из них распивают алкогольные напитки.

Изрядно "накупавшиеся" в фонтанах выпускники обнимаются и фотографируются.

Как сообщал ранее "Апостроф", 24 мая во многих школах Украины прозвенел последний звонок, который сигнализировал о том, что украинские школьники отправляются на летние каникулы. В то же время выпускники летом вряд ли смогут отдохнуть, так как их ждут ВНО и поступление в высшие учебные заведения.