Под Киевом произошло смертельное ЧП с маленьким мальчиком

В воскресенье, 2 июня, под Киевом случилась трагедия: в местном водоеме утонул ребенок.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников.

Во время рыбалки мальчик поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну. Из пруда ребенка спасал уже сосед, которого позвали на помощь. К сожалению, вернуть к жизни малыша не удалось.

По факту правоохранители возбудили уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал "Апостроф", под Киевом (Бровары) нашли мертвым девятиклассника, которого искали сутки. Оказалось, 14-летний парень утонул в озере после выпускного.