Сбили "ребенка": под Киевом произошло резонансное ДТП

Под Киевом, в Броварах, произошло серьезное ДТП, в котором сбили 24-летнюю девушку, оказавшуюся в алкогольном опьянении.

Об этом сообщает dtp.ua в Instagram, публикуя фото с места ЧП.

"Ночью под колеса авто попала девушка. В тяжелом состоянии срочно госпитализирована. Сначала была инфо, что гадина, водитель сбил ребенка на дороге, скотыняка. Потом сообщил, что ребенку 24 года и он пьян. Обстоятельства выясняются", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"А виноват как всегда водитель будет... Не предвидел, не досмотрел... Примите уже поправки к уголовному кодексу, что в таких случаях, а также когда пешеход переходил не по переходу - снимать ответственность с водителей! Человек ехал себе (конечно надеюсь, что не летел), а тело вылезло на дорогу", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве лихач нанес серьезные травмы ребенку.