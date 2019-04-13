В Киеве лихач нанес серьезные травмы ребенку: фото с места ДТП

В четверг, 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.uaв Facebook.

"На пешеходном переходе была сбита ученица 7 класса, от удара она отлетела на несколько метров вперёд".

Журналисты уточнили, что на месте работали правоохранители и скорая. Относительно личности водителя и задержан ли он – информации пока нет. Девочка доставлена в больницу, находится в тяжелом состоянии.

"В тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, с рваными ранами и ушибом таза была госпитализирована. Водитель ехал на большой скорости и сразу не смог остановится. На месте работали полиция, скорая и СОГ".

Как сообщал Апостроф, утром 12 апреля в центре Киева произошла авария с участием четырех машин. ДТП случилось около Мариинского парка, столкнулись четыре автомобиля. Несколько участников аварии получили травмы.